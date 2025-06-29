Законопроєкт Грема із санкціями проти Росії ухвалять в "послабленому" варіанті

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив, що ініційований ним законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Грем заявив, що санкційний законопроєкт, покликаний збільшити тиск на Росію через відмову йти на мирні переговори з Україною, має підтримку Трампа і буде ухвалений у липні.

При цьому сенатор кілька разів підкреслив, що законопроєкт містить положення, яке залишає запровадження санкцій на розсуд самого Трампа.

"У законопроєкті є застереження (waiver): пане президенте (Трамп. – Ред.), ви вирішуєте, чи застосовувати (санкції. – Ред.)… Але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має", – сказав Грем.

Він додав, що саме від президента США залежатиме, як застосовувати санкції в майбутньому, "але ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

На початку червня The Wall Street Journal стверджувало, що вимога залишити остаточне рішення щодо ухвалення санкцій за Трампом йшла саме від Білого дому.

Як відомо, сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення. Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".