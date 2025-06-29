Законопроект Грэма с санкциями против России примут в "ослабленном" варианте

Сенатор-республиканец Линдси Грэм подтвердил, что инициированный им законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает "Европейская правда".

Грэм заявил, что санкционный законопроект, призванный усилить давление на Россию из-за отказа идти на мирные переговоры с Украиной, имеет поддержку Трампа и будет принят в июле.

При этом сенатор несколько раз подчеркнул, что законопроект содержит положение, которое оставляет введение санкций на усмотрение самого Трампа.

"В законопроекте есть оговорка (waiver): господин президент (Трамп. – Ред.), вы решаете, применять (санкции. – Ред.)... Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него нет", – сказал Грэм.

Он добавил, что именно от президента США будет зависеть, как применять санкции в будущем, "но мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров".

В начале июня The Wall Street Journal утверждало, что требование оставить окончательное решение о принятии санкций за Трампом исходило именно от Белого дома.

Как известно, сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию. Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".