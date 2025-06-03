В Польше рассказали, когда новый президент официально вступит в должность

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

Об этом говорится в публикации PAP, сообщает "Европейская правда".

Агентство напомнило, что 2 июня польская Государственная избирательная комиссия объявила официальные результаты президентских выборов.

С этой даты у избирателей есть 14 дней, чтобы подать протест против президентских выборов в Верховный суд, то есть они могут быть поданы до 16 июня.

После рассмотрения всех избирательных протестов, на основе отчета о выборах, представленного Избиркомом, Верховный суд примет решение о действительности президентских выборов – он должен сделать это в течение 30 дней после обнародования результатов выборов, то есть до 2 июля.

Согласно польской конституции, срок полномочий президента длится пять лет. Действующий президент Анджей Дуда начал свой второй срок полномочий 6 августа 2020 года, а это означает, что он будет находиться в должности до 6 августа 2025 года.

Согласно Избирательному кодексу, новоизбранный президент приносит присягу перед Национальным собранием в последний день пребывания в должности президента, который прекращает полномочия, то есть 6 августа.

После принесения присяги новый президент вступает в должность, а его предшественник покидает свой пост.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Подробнее о выборах в Польше читайте здесь: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.