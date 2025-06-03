"Йому лишилось жити місяці": засуджений за геноцид у Сребрениці Младич хоче вийти на волю

Адвокати колишнього сербського генерала Ратко Младича, засудженого за геноцид у Сребрениці 1995 році та злочини проти людяності, просять звільнити його з вʼязниці з гуманітарних міркувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BIRN.

Захист 83-річного воєнного злочинця Младича у зверненні до Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів ООН наголошують, що його стан здоровʼя суттєво погіршився.

"Його стан здоров'я не піддається лікуванню, його переводять на паліативну допомогу та готують до кінця життя, а його очікувана тривалість життя вимірюється місяцями", – перелічується в клопотанні.

Як зазначають адвокати Младича, той факт, що він прикутий до ліжка і потребував три медичні втручання за останній рік, виключають можливість, що чоловік втече від правосуддя.

Ратко Младич відбуває довічне ув’язнення після того, як в листопаді 2017 року трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії визнав його винним за 10 звинуваченнями, серед яких – геноцид, вбивство, судове переслідування, примусову депортацію.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги.

Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

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