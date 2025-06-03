"Україна невдячна, і поводиться негідно": що говорив про нас майбутній президент Польщі

На президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький, набравши 50,89% голосів.

За ним ще до виборчої кампанії закріпилася репутація недружнього до України політика. Цьому сприяла діяльність Навроцького на посаді директора Інституту національної пам'яті. А під час кампанії цей імідж лише закріпився.

Видання "Нова Польща" зібрало ключові цитати новообраного глави держави про Україну, війну і польсько-українські відносини. Дещо розширений "Європейською правдою" перелік заяв Кароля Навроцького – в матеріалі "Я висловлюю думки, які не подобаються Києву": що Навроцький говорив про Україну. Далі – основні заяви наступного президента Польщі.

Щодо вступу до ЄС і НАТО

"Я не бачу України в жодній структурі – ані в Європейському Союзі, ані в НАТО, – допоки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Держава, яка не здатна взяти на себе відповідальність за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів".

Щодо війни та Росії

"Ми й надалі допомагатимемо Україні у війні з Російською Федерацією, яка також ворожа щодо Польщі. Але в цих відносинах ми завжди представлятимемо польські національні інтереси".

"Звичайно, було б абсурдно говорити, що я проросійський. Російська пропаганда має схильність намагатися використовувати кожне слово на благо Російської Федерації".

Щодо польсько-українських відносин

"Україна не ставиться до Польщі, як до партнера. Вона невдячна, а в багатьох питаннях поводиться негідно.

Однак попри це я вважаю, що Україна повинна бути за столом переговорів".

"Якщо президент Зеленський так поставився до свого головного союзника й партнера – не пішов назустріч нашим очікуванням як польської держави, – то, боюся, сьогодні він розплачується за це на міжнародній арені (йдеться про заяву Дональда Трампа, в якій він називає Зеленського диктатором). Ми бачимо, які думки й оцінки звучать щодо нього через його нелояльність до тих, хто щиро допомагав".

Щодо польсько-українських відносин

"Як президент Інституту національної пам'яті, я однозначно виступаю проти бандеризму – я готовий підписати закон, який передбачає покарання за бандеризм та так звану волинську брехню.

Я ставлю добросусідські відносини з Україною в залежність від повної згоди на ексгумацію жертв українського геноциду проти поляків. Водночас я заявляю, що в інтересах нашої країни – якомога швидше встановити мир в Україні".

Щодо польських інтересів

"Під час цієї виборчої кампанії, мабуть, не раз можна буде почути, що я висловлюю думки, які не подобаються Кремлю, Києву чи Брюсселю. Мене це зовсім не турбує. Єдине моє зобов’язання – поляки. А що про це думає пропаганда у Москві чи що про це думає Київ – не моя справа. Мій обовʼязок – Польща".

"У чергах до лікарень і поліклінік першість повинні мати громадяни Польщі. У школах і дитсадках – польські діти. Ми повинні скасувати доплати до українських та інших пенсій, а соціальні виплати надавати передусім полякам".

Докладніше – у матеріалі Зоряни Варені з видання "Нова Польща" "Я висловлюю думки, які не подобаються Києву": що Навроцький говорив про Україну.