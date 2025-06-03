"Украина неблагодарная, и ведет себя недостойно": что говорил о нас будущий президент Польши

На президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов.

За ним еще до избирательной кампании закрепилась репутация недружественного к Украине политика. Этому способствовала деятельность Навроцкого на должности директора Института национальной памяти. А во время кампании этот имидж только закрепился.

Издание "Новая Польша" собрало ключевые цитаты новоизбранного главы государства об Украине, войне и польско-украинских отношениях. Несколько расширенный "Европейской правдой" перечень заявлений Кароля Навроцкого – в материале "Я высказываю мнения, которые не нравятся Киеву": что Навроцкий говорил об Украине. Далее – основные заявления следующего президента Польши.

Относительно вступления в ЕС и НАТО

"Я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО, – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Государство, которое не способно взять на себя ответственность за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных союзов".

Относительно войны и России

"Мы и в дальнейшем будем помогать Украине в войне с Российской Федерацией, которая также враждебна по отношению к Польше. Но в этих отношениях мы всегда будем представлять польские национальные интересы".

"Конечно, было бы абсурдно говорить, что я пророссийский. Российская пропаганда имеет склонность пытаться использовать каждое слово во благо Российской Федерации".

Относительно польско-украинских отношений

"Украина не относится к Польше, как к партнеру. Она неблагодарна, а во многих вопросах ведет себя недостойно.

Однако несмотря на это я считаю, что Украина должна быть за столом переговоров".

"Если президент Зеленский так отнесся к своему главному союзнику и партнеру – не пошел навстречу нашим ожиданиям как польского государства, – то, боюсь, сегодня он расплачивается за это на международной арене (речь идет о заявлении Дональда Трампа, в котором он называет Зеленского диктатором). Мы видим, какие мнения и оценки звучат в отношении него из-за его нелояльности к тем, кто искренне помогал".

Относительно польско-украинских отношений

"Как президент Института национальной памяти, я однозначно выступаю против бандеризма – я готов подписать закон, который предусматривает наказание за бандеризм и так называемую волынскую ложь.

Я ставлю добрососедские отношения с Украиной в зависимость от полного согласия на эксгумацию жертв украинского геноцида против поляков. В то же время я заявляю, что в интересах нашей страны – как можно скорее установить мир в Украине".

Относительно польских интересов

"Во время этой избирательной кампании, видимо, не раз можно будет услышать, что я высказываю мысли, которые не нравятся Кремлю, Киеву или Брюсселю. Меня это совсем не беспокоит. Единственное мое обязательство – поляки. А что об этом думает пропаганда в Москве или что об этом думает Киев – не мое дело. Мой долг – Польша".

"В очередях в больницы и поликлиники первенство должны иметь граждане Польши. В школах и детсадах – польские дети. Мы должны отменить доплаты к украинским и другим пенсиям, а социальные выплаты предоставлять прежде всего полякам".

Подробнее – в материале Зоряны Варени из издания "Новая Польша" "Я высказываю мнения, которые не нравятся Киеву": что Навроцкий говорил об Украине.