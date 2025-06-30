Україна та Іспанія обговорили посилення оборонної співпраці

Прем’єр-міністри України та Іспанії – Денис Шмигаль та Педро Санчес – обговорили посилення оборонної співпраці між країнами.

Про це український прем’єр повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Шмигаль заявив, що під час зустрічі із Санчесом, вони обговорили подальше посилення оборонної співпраці. За його словами, Україна пропонує Іспанії створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій.

Також, за його словами, команди країн працюють над рішенням щодо перехоплення російських дронів.

Шмигаль зазначив, що загальний обсяг допомоги від Іспанії складає понад 2 млрд євро.

Наприкінці січня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про надання ще 10 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

У лютому іспанський премʼєр-міністр оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік на суму в мільярд євро.

А в березні країни підписали угоду щодо підготовки українських військових.