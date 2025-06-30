Украина и Испания обсудили усиление оборонного сотрудничества

Премьер-министры Украины и Испании – Денис Шмыгаль и Педро Санчес – обсудили усиление оборонного сотрудничества между странами.

Об этом украинский премьер сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль заявил, что во время встречи с Санчесом они обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. По его словам, Украина предлагает Испании создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий.

Также, по его словам, команды стран работают над решением по перехвату российских дронов.

Шмыгаль отметил, что общий объем помощи от Испании составляет более 2 млрд евро.

В конце января министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о предоставлении еще 10 млн евро гуманитарной помощи Украине.

В феврале испанский премьер-министр объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 2025 год на сумму в миллиард евро.

А в марте страны подписали соглашение о подготовке украинских военных.