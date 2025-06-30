У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблий

У Румунії автобус з 60 українцями зіткнувся з румунським мікроавтобусом, внаслідок аварії одна людина загинула.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу, на північному сході країни. Автобус, у якому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина, зіткнувся з мікроавтобусом, де також були пасажири. За попередньою інформацією, мікроавтобус стояв на узбіччі і автобус в’їхав у нього.

Photo: Alo, Iași/ Facebook

У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі, ще чотири людини з нього травмовані й госпіталізовані у серйозному стані. Госпіталізували також одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

Громадянство 40-річного водія автобуса не вказують, згадуючи лише, що він не громадянин Румунії. Тест на алкогольне сп’яніння виявився негативним.

Минулого тижня біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.