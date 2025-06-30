В Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом, есть погибший

В Румынии автобус с 60 украинцами столкнулся с румынским микроавтобусом, в результате аварии один человек погиб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в жудеце Бакеу, на северо-востоке страны. Автобус, в котором находились 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок, столкнулся с микроавтобусом, в котором также были пассажиры. По предварительной информации, микроавтобус стоял на обочине, когда автобус въехал в него.

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В полиции Бакеу сообщили, что в результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая была в микроавтобусе, еще четыре человека из него травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии. Госпитализировали также одного человека из автобуса, еще шестерым, в том числе двум детям, оказали достаточную помощь на месте.

Гражданство 40-летнего водителя автобуса не указывают, упоминая лишь, что он не является гражданином Румынии. Тест на алкогольное опьянение оказался отрицательным.

На прошлой неделе возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.