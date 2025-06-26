У Румунії перекинувся український автобус, є постраждалі

Біля румунського міста Констанца зазнав аварії автобус, що виконував рейс з Одеси; четверо людей постраждали.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили в МЗС України.

За даними посольства України в Румунії, автобус перекинувся на трасі DN22 неподалік румунської Констанци. Автобус виконував рейс Одеса-Бухарест і належить українській компанії.

"На момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей). Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються", – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, 13 червня потрапив в аварію автобус з українцями у Франції. Повідомляли про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України.

Водієві, який був за кермом, висунули звинувачення у неумисному вбивстві і ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.