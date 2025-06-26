У Греції оголосили вирок жінці, яка недопалком спричинила масштабну пожежу

Суд у Греції визнав винною жінку родом з Грузії, яка через необережність спричинила лісову пожежу на острові Хіос, і засудив її до трьох років позбавлення волі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

На суді затримала, яка працювала хатньою помічницею, зізналася, що близько 10-ї ранку 23 червня кинула на землю недопалок. Невдовзі на тому місці розгорілась пожежа.

Жінку впізнали за свідченнями колеги, який бачив, як вона викидала сміття в цьому районі, коли почалось займання.

Затримана стверджувала, що намагалася загасити сигарету ногою, і перепросила за наслідки. Суд над нею відбувся в порядку швидкого провадження.

Окрім трьох років позбавлення волі, з жінки також постановили стягнути 10 тисяч євро штрафу. Вирок не може бути замінений штрафом, і засуджену планують перевести до в'язниці поблизу Афін.

Спричинена недопалком пожежа була однією з п'яти, що спалахнули на острові Хіос протягом останніх днів.

Лісові пожежі є частим явищем у Греції під час спекотного й посушливого літа, а останніми роками стають все більшим викликом через зміни клімату.

Цьогоріч уряд Греції мобілізує рекордну кількість пожежників і майже подвоїть парк безпілотників, щоб протидіяти все більшій небезпеці лісових пожеж у спекотну пору року.