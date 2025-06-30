В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали 50 тысяч человек

В Турции, где уже несколько дней борются с масштабными лесными пожарами, из опасных районов эвакуировали 50 тысяч человек.

Об этом сообщают Anadolu и Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что из районов вблизи городов Измир, Биледжик и провинции Хатай, где бушуют лесные пожары, эвакуировали более 50 тысяч человек.

Mehmet Emin Mengüarslan – AA

По имеющимся данным, в районе Биледжика повреждены 64 дома, два десятка хозяйственных построек и три предприятия, в районе Измира – 132 дома и одно предприятие.

Пожары продолжаются уже несколько дней. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмах заявил, что только за 29 июня сообщили о 29 очагах возгорания, девять из которых классифицировали как серьезные. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесистой местности и подошел к заселенным районам.

Из-за угрозы на некоторое время останавливал работу аэропорт вблизи Измира.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил о задержании подозреваемого в одном из пожаров вблизи Измира – мужчину подозревают в умышленном поджоге с помощью бензина.

В Греции недавно тушили масштабные пожары на острове Хиос. Женщину, которую признали виновной в неумышленном причинении одного из очагов пожара, приговорили к 3 годам тюрьмы.