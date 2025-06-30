Партія влади Молдови лідирує за три місяці до виборів

Молдовська партія "Дія і солідарність" (PAS), повʼязана з президенткою Маєю Санду, лідирує за симпатіями виборців, але не має достатньої підтримки для одноосібної більшості.

Про це свідчить поширене в понеділок опитування iData, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

В опитуванні за PAS були готові віддати голоси 40,4% респондентів, що принесло б партії 49 місць у парламенті Молдови – на два менше, ніж потрібно для більшості.

На другому місці опинилась Партія соціалістів, очолювана експрезидентом Молдови Ігорем Додоном, з 16,4% (20 мандатів). Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" може отримати 15,5% голосів і 19 місць у парламенті Молдови.

Зрештою, блок "Альтернатива", створений мером Кишинева Іоном Чебаном і ексгенеральним прокурором Молдови й кандидатом у президенти Александром Стояногло, в опитуванні iData набрав 10,3% (13 мандатів).

Зазначимо, що 30% респондентів не відповіли, за кого голосуватимуть; крім того, опитування не охоплює вподобань молдовської діаспори й жителів Придністровського регіону.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

Молдовська влада неодноразово попереджала про наміри Росії вплинути на голосування, аби мати лояльний уряд у Кишиневі.

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