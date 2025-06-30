Партия власти Молдовы лидирует за три месяца до выборов

Молдовская партия "Действие и солидарность" (PAS), связанная с президентом Майей Санду, лидирует по симпатиям избирателей, но не имеет достаточной поддержки для единоличного большинства.

Об этом свидетельствует распространенный в понедельник опрос iData, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

В опросе за PAS были готовы отдать голоса 40,4% респондентов, что принесло бы партии 49 мест в парламенте Молдовы – на два меньше, чем нужно для большинства.

На втором месте оказалась Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, с 16,4% (20 мандатов). Пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" может получить 15,5% голосов и 19 мест в парламенте Молдовы.

В конце концов, блок "Альтернатива", созданный мэром Кишинева Ионом Чебаном и экс-генеральным прокурором Молдовы и кандидатом в президенты Александром Стояногло, в опросе iData набрал 10,3% (13 мандатов).

Отметим, что 30% респондентов не ответили, за кого будут голосовать; кроме того, опрос не охватывает предпочтения молдовской диаспоры и жителей Приднестровского региона.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Молдовские власти неоднократно предупреждали о намерениях России повлиять на голосование, чтобы иметь лояльное правительство в Кишиневе.

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