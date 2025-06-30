Кіпр запросить Туреччину на саміт під час головування в ЄС у 2026 році

Кіпр планує організувати саміт за участю Туреччини під час свого головування в ЄС, незважаючи на багаторічну ворожнечу через вторгнення турецьких сил у 1974 році.

Про це в понеділок оголосив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Христодулідіса, під час головування в Раді Євросоюзу в першому півріччі 2026 року Кіпр планує провести саміт регіональних лідерів, включно з Туреччиною.

"Географію не можна змінити – Туреччина завжди буде сусідньою державою Республіки Кіпр... Пан Ердоган, звичайно, буде бажаним гостем на цьому саміті для обговорення подій у регіоні", – сказав він.

Раніше президент Кіпру заявив, що саміт, на якому буде присутній турецький президент, запланований на квітень 2026 року.

Турецька сторона наразі не коментувала заяву Христодулідіса.

Нікосія і Анкара не мають дипломатичних відносин, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган ніколи не відвідував територію міжнародно визнаного Кіпру.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році після нетривалого державного перевороту, інспірованого Грецією. У результаті на півночі Кіпру утворилась держава, яку визнає лише Анкара; на решті території острова діє міжнародно визнаний кіпрський уряд.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.