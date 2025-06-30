Кипр пригласит Турцию на саммит во время председательства в ЕС в 2026 году

Кипр планирует организовать саммит с участием Турции во время своего председательства в ЕС, несмотря на многолетнюю вражду из-за вторжения турецких сил в 1974 году.

Об этом в понедельник объявил президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Христодулидиса, во время председательства в Совете Евросоюза в первом полугодии 2026 года Кипр планирует провести саммит региональных лидеров, включая Турцию.

"Географию нельзя изменить – Турция всегда будет соседним государством Республики Кипр... Господин Эрдоган, конечно, будет желанным гостем на этом саммите для обсуждения событий в регионе", – сказал он.

Ранее президент Кипра заявил, что саммит, на котором будет присутствовать турецкий президент, запланирован на апрель 2026 года.

Турецкая сторона пока не комментировала заявление Христодулидиса.

Никосия и Анкара не имеют дипломатических отношений, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган никогда не посещал территорию международно признанного Кипра.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после непродолжительного государственного переворота, инспирированного Грецией. В результате на севере Кипра образовалось государство, которое признает только Анкара; на остальной территории острова действует международно признанное кипрское правительство.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.