В МЗС розповіли подробиці ДТП автобуса з українцями в Румунії

У результаті аварії автобуса на північному сході Румунії вранці в понеділок постраждала одна громадянка України, їй надали необхідну допомогу.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили в українському МЗС.

Зовнішньополітичне відомство підтвердило, що поблизу румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю автобуса українського автоперевізника, в якому перебували 60 громадян України, та румунського мікроавтобуса.

Унаслідок зіткнення загинула громадянка Румунії, а ще троє отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них – одна українка.

"Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", – додали в МЗС.

Там зазначили, що за фактом ДТП румунські правоохоронці розпочали кримінальне провадження, а українських водіїв автобуса опитали як свідків. Перевізник згодом надав інший автобус, на якому українці продовжили рух.

Нагадаємо, минулого тижня біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.