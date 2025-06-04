З Бундестагу вигнали депутатку у футболці з написом Palestine

Глава Бундестагу Юлія Кльокнер вигнала з зали депутатку від Лівої партії Джансін Кьоктюрк, яка прийшла у футболці з написом Palestine ("Палестина").

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Кьоктюрк з'явилася в Бундестазі під час запитань до уряду, в яких брали участь зокрема міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль та міністерка з питань розвитку та допомоги Рім Алабалі-Радован.

Фото: DPA

Приблизно через пів години після початку запитань Кльокнер звернулась до лівої депутатки і наголосила, що позначення на одязі не повинні відображати політичні гасла.

Однак Кьоктюрк відмовилася змінити одяг.

"Тоді я прошу вас залишити засідання", – сказала спікерка Бундестагу, і депутатка одразу ж вийшла із зали, по дорозі вступивши в суперечку з одним зі своїх колег.

Пізніше на Х Кьоктюрк фактично підтвердила, що футболка символізувала незгоду з політикою німецького уряду щодо війни в секторі Гази, розкритикувавши постачання зброї Ізраїлю.

"Жодного слова про понад 50 тисяч загиблих і поранених (палестинських. – Ред.) дітей. Пані Кльокнер вимагає, щоб я покинула зал пленарних засідань, тому що на моїй футболці написано Palestine. Як же сильно ви зганьбились", – заявила депутатка від "Лівих".

В документі про правила доступу та поведінки в Бундестазі сказано, що "одяг і поведінка повинні відповідати гідності палати". Точних правил щодо того, що саме підпадає під ці вимоги, немає, тому головні убори офіційно не заборонені.

Днями президентка Бундестагу Юлія Кльокнер розкритикувала свого однопартійця, канцлера Фрідріха Мерца за пропуски федеральними міністрами засідань парламенту.

У травні розповідалось, що депутат Бундестагу Марсель Бауер від Лівої партії був змушений двічі залишити сесійну залу через те, що носив берет.