Глава Бундестагу вилаяла Мерца за погану відвідуваність міністрів

Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер розкритикувала свого однопартійця, канцлера Фрідріха Мерца за пропуски федеральними міністрами засідань парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Голова Бундестагу в листі до канцелярії нарікає на те, що міністри уряду Мерца надто часто відсутні на засіданнях парламентського органу.

"У перші тижні нової законодавчої сесії я з занепокоєнням констатую, що урядова лава на пленарних засіданнях інколи буває порожньою", – зазначила вона.

Кльокнер наголошує, що "належна і постійна присутність уряду" на засіданнях Бундестагу є "надзвичайно важливою" для дискусії та конструктивної співпраці обох гілок влади.

"Тому я мушу попросити вжити відповідних заходів, щоб забезпечити постійне та ефективне представництво уряду федерального уряду на засіданнях Бундестагу", – наголошує спікерка.

Як зазначає Bild, Юлію Кльокнер і Фрідріха Мерца повʼязують тривалі робочі відносини. Саме Мерц висунув її на посаду голови Бундестагу.

У травні розповідалось, що депутат Бундестагу Марсель Бауер від Лівої партії був змушений двічі залишити сесійну залу через те, що носив берет.