Из Бундестага выгнали депутатку в футболке с надписью Palestine

Глава Бундестага Юлия Клекнер выгнала из зала депутатку от Левой партии Джансин Кьоктюрк, которая пришла в футболке с надписью Palestine ("Палестина").

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Кёктюрк появилась в Бундестаге во время вопросов к правительству, в которых участвовали, в частности, министр иностранных дел Йоганн Вадефуль и министр по вопросам развития и помощи Рим Алабали-Радован.

Фото: DPA

Примерно через полчаса после начала вопросов Кльокнер обратилась к левой депутату и подчеркнула, что обозначения на одежде не должны отражать политические лозунги.

Однако Кьоктюрк отказалась сменить одежду.

"Тогда я прошу вас покинуть заседание", – сказала спикер Бундестага, и депутат сразу же вышла из зала, по дороге вступив в спор с одним из своих коллег.

Позже Х. Кёктюрк фактически подтвердила, что футболка символизировала несогласие с политикой немецкого правительства в отношении войны в секторе Газа, раскритиковав поставки оружия Израилю.

"Ни слова о более 50 тысячах погибших и раненых (палестинских. – Ред.) детей. Госпожа Клёкнер требует, чтобы я покинула зал пленарных заседаний, потому что на моей футболке написано Palestine. Как же сильно вы опозорились", – заявила депутат от "Левых".

В документе о правилах доступа и поведения в Бундестаге сказано, что "одежда и поведение должны соответствовать достоинству палаты". Точных правил относительно того, что именно подпадает под эти требования, нет, поэтому головные уборы официально не запрещены.

На днях президент Бундестага Юлия Кёкнер раскритиковала своего однопартийца, канцлера Фридриха Мерца за пропуски федеральными министрами заседаний парламента.

В мае сообщалось, что депутат Бундестага Марсель Бауэр от Левой партии был вынужден дважды покинуть сессионный зал из-за того, что носил берет.