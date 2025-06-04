Парламент Італії схвалив суперечливе посилення покарань за протести

Італійський Сенат у середу схвалив законопроєкт про посилення відповідальності за участь в демонстраціях і посилення правового захисту правоохоронних органів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Запропонований правим урядом Італії на чолі з Джорджею Мелоні декрет про безпеку схвалили 109 сенаторів, проти виступили 69, один – утримався. Минулого тижня ініціативу схвалила нижня палата італійського парламенту.

Ухвалений закон запроваджує суворіші покарання за правопорушення, пов'язані з протестами, як-то пошкодження майна та сидячі страйки, а також дозволяє співробітникам спецслужб Італії вчиняти певні злочини "в цілях національної безпеки" без настання відповідальності.

Крім того, в Італії зʼявиться новий злочин – поранення поліцейського під час виконання службових обов'язків, а кожен правоохоронець отримає до 10 тисяч євро на покриття судових витрат у разі, якщо потраплять під слідство за дії на службі.

"З остаточним схваленням декрету про безпеку в Сенаті уряд робить рішучий крок до посилення захисту громадян, найбільш вразливих груп населення та наших чоловіків і жінок у формі", – прокоментувала Мелоні.

Законодавча ініціатива в останні місяці спричиняла демонстрації по всій Італії, а правозахисні організації звинуватили уряд у криміналізації інакомислення, обмеженні громадянських свобод і права на протест.

Нагадаємо, нещодавно Італія розкритикувала Раду Європи, яка заявила про расистську політику правоохоронців у цій країні, спрямовану проти мігрантів.