Парламент Италии одобрил спорное ужесточение наказаний за протесты

Итальянский Сенат в среду одобрил законопроект об ужесточении ответственности за участие в демонстрациях и усилении правовой защиты правоохранительных органов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Предложенный правым правительством Италии во главе с Джорджей Мелони декрет о безопасности одобрили 109 сенаторов, против выступили 69, один воздержался. На прошлой неделе инициативу одобрила нижняя палата итальянского парламента.

Принятый закон вводит более суровые наказания за правонарушения, связанные с протестами, такие как повреждение имущества и сидячие забастовки, а также позволяет сотрудникам спецслужб Италии совершать определенные преступления "в целях национальной безопасности" без наступления ответственности.

Кроме того, в Италии появится новое преступление – ранение полицейского при исполнении служебных обязанностей, а каждый правоохранитель получит до 10 тысяч евро на покрытие судебных расходов в случае, если попадут под следствие за действия на службе.

"С окончательным одобрением декрета о безопасности в Сенате правительство делает решительный шаг к усилению защиты граждан, наиболее уязвимых групп населения и наших мужчин и женщин в форме", – прокомментировала Мелони.

Законодательная инициатива в последние месяцы вызвала демонстрации по всей Италии, а правозащитные организации обвинили правительство в криминализации инакомыслия, ограничении гражданских свобод и права на протест.

Напомним, недавно Италия раскритиковала Совет Европы, который заявил о расистской политике правоохранительных органов в этой стране, направленной против мигрантов.