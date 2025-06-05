На границе с Польшей в Шегинях временно затруднено движение

На пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно замедлено движение из-за модернизационных работ.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет "Европейская правда".

Вечером 5 июня Государственная пограничная служба Украины опубликовала предупреждение о том, что из-за модернизационных работ на КПП "Шегини" затруднено движение легкового и грузового транспорта. На направлении выезда из Украины прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие.

Путешественников просят учесть обстоятельства и, по возможности, ехать другим маршрутом.

В ГПСУ отметили, что наиболее загруженными являются КПП "Краковец" и "Шегини", несколько лучше ситуация на КПП "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов", наименее загруженные КПП „Нижанковичи" и "Смильница".

В апреле на этом КПП также временно ограничивали движение из-за ремонтных работ.

Напомним, в мае польские перевозчики более суток блокировали движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск".