На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею до травня обмежили рух

На автомобільному пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею тимчасово обмежили рух транспорту через ремонтні роботи.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

Як зазначили в ДПСУ, у "Шегинях" тимчасово обмежили виїзд та в'їзд в Україну вантажного транспорту та виїзд з України легкових автомобілів.

"Обмеження у русі повʼязані із реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники радять обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Також повідомляли, що 8 квітня запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.

У січні компанія "Автомагістраль-Південь" завершила модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею.