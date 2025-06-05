Німеччина піднімала винищувачі через розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

Два винищувачі Eurofighter німецьких Збройних сил у четвер піднімались у повітря через російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Російський літак типу Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, але не подавав розпізнавальних сигналів і не виходив на зв'язок, заявили у Бундесвері.

На ці дії НАТО відреагував, піднявши в повітря винищувачі військово-повітряних сил з авіабази Росток-Лааге.

Це стало шостим бойовим вильотом німецьких ВПС з початку 2025 року.

Ситуація в районі Балтійського моря залишається напруженою після спроб нелегальної розвідки та ймовірних актів саботажу.

Лише за один тиждень травня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.