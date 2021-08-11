В горах на півдні Грузії внаслідок грози загинули понад півтисячі овець

У горах на півдні Грузії під час грози загинули 530 овець, ймовірно, внаслідок влучання блискавки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють декілька грузинських медіа, серед яких "Радіо Свобода" та інформаційний центр Джавахеті.

Випадок стався увечері 9 серпня поблизу гори Абулі в Ахалкалакському муніципалітеті, що неподалік від кордону Грузії з Туреччиною і Вірменією.

Загалом стадо налічувало 1500 особин. Частина овець належали місцевому фермеру, ще частину пригнали на випас із сусідньої Кахетії.

Точну причину загибелі тварин назвуть після експертизи, але найімовірніше причиною стала потужна гроза. Повідомляється, що постраждав і вівчар, який був зі стадом - він знепритомнів і якийсь час пролежав без свідомості.

У мерії Ахалкалакі створили комісію для оцінки збитків. Одна вівця зараз коштує в середньому 350 ларі - більше 100 доларів.

Як повідомлялося, у Норвегії на початку липня внаслідок удару блискавки загинули дві сестри, яких гроза застала високо в горах.