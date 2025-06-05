На ферме в Чехии в результате грозы погибли около 800 свиней

В Чехии в результате отключения электричества на ферме во время грозы погибли 800 свиней, которые находились в закрытом хлеву без естественной вентиляции.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в селе Залужаны недалеко от города Пршибрам на западе страны во время грозы в ночь на 5 июня.

"Из-за грозы остановилась работа вентиляционной системы, свиньи перегрелись и задохнулись. Гроза также вывела из строя имеющееся резервное питание", – сообщили в государственной ветеринарной службе.

Погибших животных загружают в транспорт для дальнейшей утилизации на специальном предприятии. На помощь ферме привлекли сотрудников местной пожарно-спасательной службы.

Последний подобный случай произошел в Чехии в 2014 году, тогда погибли 1300 животных.

В Греции в результате сильного шторма осенью 2023 года погибли более 200 тысяч животных.

В 2021 году в горах на юге Грузии во время грозы погибли 530 овец.