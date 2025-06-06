Сирський поінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував голову Військового комітету Європейського Союзу генерала Шона Кленсі про ситуацію на лінії зіткнення та перебіг бойових дій.

Про це Сирський написав у себе в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Кленсі своєю чергою розповів про діяльність місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM), яка спрямована на задоволення першочергових потреб Сил оборони України.

"Він підкреслив, що місія залишається проактивною, надаючи фахові консультації з питань військової стратегії, а також забезпечуючи послідовну, ефективну й довготривалу підтримку України з боку Європейського Союзу", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він подякував європейським партнерам за незмінну солідарність і допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії.

Тим часом високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

Нагадаємо, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.