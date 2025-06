У Британії вивчають сценарій одночасних війн, розв’язаних Росією та Китаєм

Високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс, його цитує видання The Times.

За його словами, Міністерство оборони вже розробило надзвичайні плани реагування на можливу "подвійну кризу", а колишні воєначальники проводять моделювання такого сценарію.

Сандерс наголосив, що ситуація може розгорнутися вже протягом наступних двох років, якщо НАТО не встигне відновити свої ослаблені збройні сили.

У коментарі до подкасту The General and The Journalist Сандерс описав потенційний перебіг подій: конфлікт може розпочатися з масштабного зіткнення в Індо-Тихоокеанському регіоні – наприклад, з вторгнення Китаю на Тайвань, що змусить США перекинути сили з Європи.

У відповідь Росія може скористатися нагодою і атакувати частину території НАТО – наприклад, країни Балтії або стратегічний район Шпіцбергена – із метою досягнення локальної переваги.

"Захопивши обмежену територію, вони сховаються за ядерною парасолькою і кинуть виклик НАТО: мовляв, дійте, якщо наважитесь. Ставки – надзвичайно високі, але виграш для Путіна – ще вищий", – пояснив Сандерс.

Ймовірно, Росію та Китай за такого сценарію підтримають Іран та Північна Корея.

"Якщо НАТО не зможе прийти на допомогу союзній країні і зупинити вторгнення, це фактично означатиме кінець НАТО. Тож це подвійна загроза, яка матиме глобальні наслідки", – заявив Сандерс.

Нагадаємо, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

А нещодавня оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.