Сырский проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал председателя Военного комитета Европейского Союза генерала Шона Кленси о ситуации на линии соприкосновения и ходе боевых действий.

Об этом Сырский написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Кленси в свою очередь рассказал о деятельности миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), которая направлена на удовлетворение первоочередных потребностей Сил обороны Украины.

"Он подчеркнул, что миссия остается проактивной, предоставляя профессиональные консультации по вопросам военной стратегии, а также обеспечивая последовательную, эффективную и долговременную поддержку Украины со стороны Европейского Союза", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Он поблагодарил европейских партнеров за неизменную солидарность и помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Между тем высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

Напомним, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.