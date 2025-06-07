Глава Міноборони Франції анонсував спільне виробництво дронів в Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством запустить виробництво безпілотників в Україні.

Його слова цитує Le Monde, пише "Європейська правда".

Французькі автомобільні та оборонні компанії вироблятимуть дрони на українській території. Лекорню вважає це "взаємовигідним" партнерством з Києвом.

"Ми запускаємо абсолютно нове партнерство, в межах якого велика французька автомобільна компанія об'єднає зусилля з французьким оборонним малим або середнім підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів", – заявив глава оборонного відомства країни.

Він не уточнив тип дронів, однак зазначив, що вони призначатимуться для Збройних Сил України. Також Лекорню зауважив, що ці дрони будуть доступними й для збройних сил його країни, аби вони "мали постійну тактичну й оперативну підготовку, що відповідає реаліям" війни в Україні.

За його словами, Україна надаватиме зворотний зв’язок щодо використання цих дронів у бойових умовах.

"Немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні", – підкреслив Лекорню.

Він додав, що українці "кращі за нас у розробці дронів і, головне, у формуванні доктрини їхнього застосування".

Зазначимо, 5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

А на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.