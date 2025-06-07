СМИ: Канада и США могут в ближайшее время заключить торговое соглашение

Канада и США могут в ближайшие дни заключить широкое соглашение, которое положит конец торговой войне между странами.

Об этом CBC/Radio-Canada сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут непубличные переговоры с целью достижения торгового соглашения и отмены пошлин.

По словам собеседников, лидеры провели несколько вечерних телефонных разговоров и обменивались текстовыми сообщениями по торговле после визита Карни в Белый дом в прошлом месяце.

Публичных сообщений о содержании переговоров между Карни и Трампом не было.

По их словам, цель переговоров – достичь соглашения по торговой войне.

Они надеются на заключение торгового соглашения между Канадой и США до саммита G7.

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

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