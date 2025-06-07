В МИД отреагировали на сообщение об убийстве жены и дочери украинского военного

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в бельгийском городе Хасроде двух гражданок Украины – матери и дочери, 1979 и 2019 годов рождения.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МИД, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили, консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в одном из домов.

"Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в городе Хасроде в доме найдены мертвыми украинки: 46-летнюю мать и ее 6-летнюю дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено.

В прошлом году в Германии убили двух граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения. Как оказалось позже – они были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений.

57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.