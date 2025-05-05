Лідер французьких ультраправих міг би перемогти на президентських виборах – опитування

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би перемогти у другому турі президентських виборів майже всіх потенційних суперників.часом.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Ifop.

Дослідження громадської думки, для якого опитали понад 10 000 осіб, свідчить, що кандидат "Нацоб’єднання" однозначно виходить у другий тур – незалежно від того, чи це буде Марін Ле Пен (участь якої під питанням через судовий вирок), чи її наступник на чолі партії Жордан Барделла.

У першому турі вони можуть отримати 32-25% голосів, зі значним відривом від кандидата на другій позиції.

За моделюванням, що кандидаткою правопопулістів буде Ле Пен, вона програє у другому турі лише одному кандидату – популярному меру Гавра, експрем’єру Едуарду Філіппу, з результатом 48% проти 52%.

Якби ж у другий тур вийшли Барделла і Філіпп, голоси за цих кандидатів розділяються порівну. У парі з іншими конкурентами Барделла перемагає. Зокрема, якби у другий тур з Барделлою вийшов соратник Макрона, наймолодший експрем’єр Габріель Атталь, він би програв з результатом 48% проти 52%.

👉Pour l’heure, toutefois, c’est un duel avec Édouard Philippe qui semble le plus probable, selon nos résultats du premier tour.

Dans cette configuration, le rapport de forces s’équilibre pour les candidats, laissant parfaitement ouvert le « match » du second tour, avec 50 %… pic.twitter.com/PRgY86rToq – Ifop Opinion (@IfopOpinion) May 5, 2025

Водночас 28% опитаних відповіли, що ще не визначилися з думкою щодо того, як голосуватимуть.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції пройдуть у 2027 році. Лідер "Нацобʼєднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її через судовий вирок не допустять до виборів.

Рішення за апеляцією Ле Пен оголосять влітку 2026 року, тож вона ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.