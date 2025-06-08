Прем'єрка Латвії відреагувала на технічний збій, який вплинув на місцеві вибори
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про необхідність комплексно проаналізувати збої, що виникли в ході муніципальних виборів, і простежити, щоб вони не повторилися на майбутніх виборах до Сейму.
Заяву очільниці литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Прем'єрка підкреслила, що співробітники виборчих комісій працювали сумлінно і виконали свою роботу добре.
Водночас вона висловила невдоволення технічними проблемами, що виникли, оскільки розроблені раніше алгоритми в реальній ситуації не спрацювали так, як було заплановано.
На її думку, Сейму слід звернутися до Центральної виборчої комісії та з'ясувати причини збоїв у виборчій системі.
Сіліня додала, що ЦВК у такій ситуації мала приймати рішення швидше.
Вона також зазначила, що роботу ЦВК оцінить Сейм. Прем'єрка зауважила, що активність виборців на муніципальних виборах була високою, що є позитивним сигналом для латвійської демократії.
Як повідомляли, в Латвії в день голосування на муніципальних виборах виник технічний збій в автоматичній системі підрахунку голосів.
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи ситуацію, що склалася, підкреслив, що Центральна виборча комісія (ЦВК) і Державне агентство цифрового розвитку (VDAA) провалилися в організації виборчого процесу.