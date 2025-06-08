Премьер-министр Латвии отреагировала на технический сбой, который повлиял на местные выборы

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о необходимости комплексно проанализировать сбои, возникшие в ходе муниципальных выборов, и проследить, чтобы они не повторились на предстоящих выборах в Сейм.

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Премьер подчеркнула, что сотрудники избирательных комиссий работали добросовестно и выполнили свою работу хорошо.

В то же время она выразила недовольство возникшими техническими проблемами, поскольку разработанные ранее алгоритмы в реальной ситуации не сработали так, как было запланировано.

По ее мнению, Сейму следует обратиться в Центральную избирательную комиссию и выяснить причины сбоев в избирательной системе.

Силиня добавила, что ЦИК в такой ситуации должна была принимать решения быстрее.

Она также отметила, что работу ЦИК оценит Сейм. Премьер-министр отметила, что активность избирателей на муниципальных выборах была высокой, что является позитивным сигналом для латвийской демократии.

Как сообщалось, в Латвии в день голосования на муниципальных выборах возник технический сбой в автоматической системе подсчета голосов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалились в организации избирательного процесса.