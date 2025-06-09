СМИ: премьер Канады собирается объявить о существенном увеличении расходов на оборону

Премьер-министр Канады Марк Карни намерен объявить о значительном увеличении расходов на оборону, что позволит Канаде достичь показателей НАТО в этом финансовом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно The Globe and Mail.

Как указано, в правительстве Канады называют это самым большим увеличением расходов на оборону со времен Второй мировой войны.

По данным источников издания, эти меры позволят Канаде достичь целевого уровня военных расходов НАТО в размере 2% ВВП в текущем финансовом году, значительно опередив ранее объявленный график.

Двое неназванных высокопоставленных чиновников рассказали, что Карни обнародует новый план инвестиций в безопасность и оборону во время выступления в понедельник в Школе глобальных отношений им.

Этот план обяжет правительство быстро закупить оборудование и технологии, необходимые для защиты Канады, отстаивания суверенитета страны и выполнения ее обязательств перед НАТО.

Канада отстает от показателей НАТО в размере расходов на оборону в 2% от ВВП. По данным Альянса, уровень расходов страны на оборону в 2024 году составил 1,45% от ВВП.

По словам источников, будущий план Карни позволит Канаде достичь целевого показателя в 2% в 2025-2026 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года, и превысить его в последующие годы. Это свидетельствует о резком изменении в подходе Канады к обороне.

Как отметили собеседники, новые расходы будут включать повышение зарплаты военным; приобретение новых самолетов, боевых машин и боеприпасов, новых беспилотников и дополнительных датчиков для мониторинга морского дна и Арктики; обязательства по ремонту и техническому обслуживанию имеющихся кораблей, самолетов и других средств; увеличение финансирования здравоохранения военных; финансирование для расширения зоны действия и возможностей Канадской береговой охраны.

Также будут взяты обязательства по увеличению мощностей оборонной промышленности Канады, а также возможностей в сферах искусственного интеллекта, кибертехнологий, квантовых и космических технологий, сообщили источники.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода стран НАТО к оборонным расходам в размере не менее 5% ВВП, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантике.

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