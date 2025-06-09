Сильный шторм привел к подтоплениям и эвакуации ТРЦ в Бухаресте

Сильный шторм накрыл в понедельник днем румынскую столицу Бухарест и округ Ильфов, где было объявлено оранжевое предупреждение об опасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Сильные дожди вызвали хаос: десятки улиц были затоплены, деревья падали на автомобили, а движение транспорта было заблокировано в нескольких районах города.

фото Digi24.ro

Был затоплен торговый центр в одном из районов Бухареста, посетители были эвакуированы, в том числе из кинотеатра.

Вблизи Бухареста двое людей были унесены водой после того, как перевернулась лодка, в которой они находились. Один из пассажиров лодки смог спастись самостоятельно, еще одного человека до сих пор ищут.

Ливни принесли рекордное количество осадков, в среднем более 43 л/кв.м, с отдельными районами, где было зафиксировано более 70 л/кв.м и даже мгновенные значения более 120 л/кв.м. Румынская столица пострадала от ливня, который, по оценкам экспертов, случается раз в 100 лет.

Чтобы ограничить последствия наводнения, спасательная служба максимально усилила свои оперативные бригады и оперативно вмешалась, задействовав 20 гидроочистителей, 62 единицы техники, 47 насосных установок и в общей сложности 318 специалистов.

Несколько рейсов вылетели из Бухареста с задержкой на несколько десятков минут во второй половине дня в понедельник после шторма. Также четыре из девяти самолетов, которые ожидали в воздухе улучшения погодных условий, приземлились в других аэропортах Румынии.

В конце мая стало известно, что сильные наводнения в Румынии угрожают уничтожить соляную шахту Прайд, одно из крупнейших соляных месторождений Европы, которое привлекает полмиллиона туристов ежегодно своими впечатляющими галереями, в которых расположены парк приключений и часовня, высеченная в соли.

Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрыли ряд дорог.