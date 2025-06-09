Нідерланди: колишня партія Рютте більше не співпрацюватиме з ультраправими

Народна партія за свободу і демократію Нідерландів (VVD), яку раніше очолював нинішній генсек НАТО Марк Рютте, більше не буде входити в коаліцію з ультраправою Партією свободи.

Про це лідерка VVD Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила в інтервʼю De Telegraaf, повідомляє "Європейська правда".

Єшільгоз-Зегеріус назвала лідера Партії свободи Нідерландів Герта Вілдерса "вкрай ненадійним партнером".

"Він ставить особисті інтереси вище інтересів країни. Він ніколи не візьме на себе відповідальність за країну, це ні до чого не приведе", – вважає очільниця VVD.

Вона сказала, що протягом останнього тижня консультувалась із багатьома членами партії щодо потенційної співпраці з ультраправими, і "ніхто з них не сказав, що Вілдерс заслуговує бодай ще одного шансу".

Як відомо, нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 29 жовтня.

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