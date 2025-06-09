Нидерланды: бывшая партия Рютте больше не будет сотрудничать с ультраправыми

Народная партия за свободу и демократию Нидерландов (VVD), которую ранее возглавлял нынешний генсек НАТО Марк Рютте, больше не будет входить в коалицию с ультраправой Партией свободы.

Об этом лидер VVD Дилан Йешильоз-Зегериус заявила в интервью De Telegraaf, сообщает "Европейская правда".

Йешильоз-Зегериус назвала лидера Партии свободы Нидерландов Херта Вилдерса "крайне ненадежным партнером".

"Он ставит личные интересы выше интересов страны. Он никогда не возьмет на себя ответственность за страну, это ни к чему не приведет", – считает глава VVD.

Она сказала, что в течение последней недели консультировалась со многими членами партии относительно потенциального сотрудничества с ультраправыми, и "никто из них не сказал, что Вилдерс заслуживает хотя бы еще одного шанса".

Как известно, нидерландский премьер-министр Дик Схооф объявил, что подаёт в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 29 октября.

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