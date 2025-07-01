Латвія закупить десятки нових бронемашин

Латвія придбає ще 42 бойові машини піхоти ASCOD на суму 387 мільйонів євро.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на латвійське Міністерство оборони, інформує "Європейська правда".

30 червня державний секретар Міністерства оборони Айварс Пуріньш і віцепрезидент іспанської компанії GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Ернандес підписали контракт на постачання нових машин для Національних збройних сил Латвії.

Контракт також передбачає участь латвійської промисловості не менше ніж на 30% у виконанні замовлення.

"Додаткова закупівля бойових машин піхоти не тільки допоможе нам досягти цілей, поставлених НАТО, але і значно прискорить розвиток механізованої піхотної бригади, дозволивши в коротші терміни переозброїти ще один батальйон", – підкреслив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Під час церемонії підписання контракту присвоєно офіційну назву для машин останнього покоління – HUNTER. Їх постачання Національним збройним силам обійдеться в 387 мільйонів євро.

Разом з цією додатковою партією Латвія загалом отримає 84 бойові машини піхоти.

У комплектацію входять броня четвертого рівня за стандартами НАТО, автоматична гармата, протитанкове озброєння, кулемет та інші сучасні технології, які дозволять солдатам контролювати поле бою.

Раніше стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus.

У березні в Польщі уклали перший контракт на закупівлю у національного виробника бойових машин піхоти Borsuk, які є першими БМП повністю польського виробництва.