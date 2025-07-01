У Польщі можуть звільнити засудженого за шпигунство громадянина Канади

Канадський підліток, засуджений у Польщі минулого року до 20 місяців тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії, може бути достроково звільнений за певних умов.

Відповідну заяву суду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

При цьому в суді не уточнили, за яких саме умов може відбутись дострокове звільнення засудженого.

Громадянин Канади Лейкен Паван, якому через кілька тижнів після арешту виповнилося 18 років, визнав себе винним у звинуваченнях у допомозі російській розвідці і був засуджений у грудні 2024 року. Він має вийти з в'язниці в січні 2026 року.

16 квітня 2024 року Паван вилетів з Ванкувера до Москви через Стамбул і приєднався до групи добровольців у окупованій Росією частині Донецької області.

Паван розповів польським слідчим, що наприкінці квітня 2024 року його заарештували в Донецьку і допитали чоловіки, які представилися співробітниками Федеральної служби безпеки Росії.

Після кількох днів утримання, за словами Павана, йому наказали повернутися до Європи, позбутися паспорта, щоб приховати свою поїздку до Росії, і почати працювати на ФСБ.

Він розповів польським прокурорам, що полетів до Копенгагена, але згодом вирішив переїхати до Варшави, оскільки життя в Данії було занадто дорогим.

За словами Павана, через кілька днів після заселення в недорогий готель у Варшаві він попросив адміністратора викликати поліцію. Коли поліція прибула, він зізнався, що працює на ФСБ і планує передавати інформацію про польські збройні сили своєму російському куратору.

На початку червня Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора З., якого підозрюють у передачі розвідувальній службі Росії інформації, що могла зашкодити безпеці Польщі.

А в лютому у Польщі двох громадян Росії ув'язнили на 5 з половиною років за членство в групі найманців Вагнера і шпигунство на користь РФ.