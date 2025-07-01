В Польше могут освободить осужденного за шпионаж гражданина Канады

Канадский подросток, приговоренный в Польше в прошлом году к 20 месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу России, может быть досрочно освобожден при определенных условиях.

Соответствующее заявление суда приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

При этом в суде не уточнили, при каких именно условиях может состояться досрочное освобождение осужденного.

Гражданин Канады Лейкен Паван, которому через несколько недель после ареста исполнилось 18 лет, признал себя виновным в обвинениях в помощи российской разведке и был осужден в декабре 2024 года. Он должен выйти из тюрьмы в январе 2026 года.

16 апреля 2024 года Паван вылетел из Ванкувера в Москву через Стамбул и присоединился к группе добровольцев в оккупированной Россией части Донецкой области.

Паван рассказал польским следователям, что в конце апреля 2024 года его арестовали в Донецке и допросили мужчины, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

После нескольких дней содержания, по словам Павана, ему приказали вернуться в Европу, лишиться паспорта, чтобы скрыть свою поездку в Россию, и начать работать на ФСБ.

Он рассказал польским прокурорам, что полетел в Копенгаген, но впоследствии решил переехать в Варшаву, поскольку жизнь в Дании была слишком дорогой.

По словам Павана, через несколько дней после заселения в недорогой отель в Варшаве он попросил администратора вызвать полицию. Когда полиция прибыла, он признался, что работает на ФСБ и планирует передавать информацию о польских вооруженных силах своему российскому куратору.

В начале июня Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши сообщило о задержании 28-летнего Виктора З., подозреваемого в передаче разведывательной службе России информации, которая могла повредить безопасности Польши.

А в феврале в Польше двух граждан России посадили на пять с половиной лет за членство в группе наемников Вагнера и шпионаж в пользу РФ.