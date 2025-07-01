Глава МЗС Німеччини відвідав Одесу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль разом з українським візаві Андрієм Сибігою у вівторок відвідав Одесу.

Про це стало відомо з допису Сибіги на Х, пише "Європейська правда".

Як розповів глава українського МЗС, із німецьким колегою вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників і відвідали порт Одеси, "де побачили руйнування, спричинені російськими ударами".

"Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки нагальним є посилення повітряного щита України. Для захисту нашого народу, економіки та глобальної продовольчої безпеки", – наголосив він.

Visited Odesa together with my German colleague @AussenMinDE Johann Wadephul.



We paid tribute to the fallen Ukrainian defenders and went to the sea port, where we saw the damage caused by Russian strikes and received a security briefing.



What we saw clearly shows how urgent is… pic.twitter.com/A9ionnnpbU – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 1, 2025

Сибіга зазначив, що обговорив з Вадефулем посилення повітряної оборони України, зокрема постачання нових систем і перехоплювачів та інвестиції у спільне виробництво ППО та українських систем.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок прибув із першим візитом до Києва разом із делегацією німецьких оборонних компаній.

Очільнику МЗС Німеччини, зокрема, показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.

А під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї.