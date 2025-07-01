Глава МЗС Німеччини відвідав Одесу
Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 16:50 —
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль разом з українським візаві Андрієм Сибігою у вівторок відвідав Одесу.
Про це стало відомо з допису Сибіги на Х, пише "Європейська правда".
Як розповів глава українського МЗС, із німецьким колегою вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників і відвідали порт Одеси, "де побачили руйнування, спричинені російськими ударами".
"Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки нагальним є посилення повітряного щита України. Для захисту нашого народу, економіки та глобальної продовольчої безпеки", – наголосив він.
Visited Odesa together with my German colleague @AussenMinDE Johann Wadephul.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 1, 2025
We paid tribute to the fallen Ukrainian defenders and went to the sea port, where we saw the damage caused by Russian strikes and received a security briefing.
What we saw clearly shows how urgent is… pic.twitter.com/A9ionnnpbU
Сибіга зазначив, що обговорив з Вадефулем посилення повітряної оборони України, зокрема постачання нових систем і перехоплювачів та інвестиції у спільне виробництво ППО та українських систем.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок прибув із першим візитом до Києва разом із делегацією німецьких оборонних компаній.
Очільнику МЗС Німеччини, зокрема, показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.
А під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї.