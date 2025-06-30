Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини виробництво зброї та поставки IRIS-T

Президент Володимир Зеленський у понеділок розповів про зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній, які прибули з першим візитом у Київ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

За словами Зеленського, з очільником німецької дипломатії він обговорив "санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – в Україні та в Німеччині".

"Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів", – перелічив він.

Крім того, глава німецького МЗС запевнив у підтримці Берліном євроатлантичної інтеграції України.

"Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення", – зауважив український президент.

Як відомо, 30 червня глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль перебував з візитом у Києві та провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою.

Очільнику МЗС Німеччини зокрема показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.