Глава МИД Германии посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль вместе с украинским визави Андреем Сибигой во вторник посетил Одессу.

Об этом стало известно из сообщения Сибиги на Х, пишет "Европейская правда".

Как рассказал глава украинского МИД, с немецким коллегой они почтили память погибших украинских защитников и посетили порт Одессы, "где увидели разрушения, вызванные российскими ударами".

"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуально усиление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул он.

Visited Odesa together with my German colleague @AussenMinDE Johann Wadephul.



We paid tribute to the fallen Ukrainian defenders and went to the sea port, where we saw the damage caused by Russian strikes and received a security briefing.



What we saw clearly shows how urgent is… pic.twitter.com/A9ionnnpbU – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 1, 2025

Сибига отметил, что обсудил с Вадефулем усиление воздушной обороны Украины, в частности поставки новых систем и перехватчиков и инвестиции в совместное производство ПВО и украинских систем.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник прибыл с первым визитом в Киев вместе с делегацией немецких оборонных компаний.

Главе МИД Германии, в частности, показали, как дежурит одна из переданных Украине немецких систем ПВО IRIS-T.

А во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о возможности поставки новых систем IRIS-T и совместном производстве оружия.