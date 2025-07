Глава МИД Германии посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль вместе с украинским визави Андреем Сибигой во вторник посетил Одессу.

Об этом стало известно из сообщения Сибиги на Х, пишет "Европейская правда".

Как рассказал глава украинского МИД, с немецким коллегой они почтили память погибших украинских защитников и посетили порт Одессы, "где увидели разрушения, вызванные российскими ударами".

"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуально усиление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул он.

