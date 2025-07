В італійському місті оголосили максимальну небезпеку через повінь, загинула одна людина

У місті Брадонеккія на півночі Італії оголосили найвищий рівень попередження через повінь на місцевій річці; ймовірно у зв’язку з повінню загинула одна людина.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Муніципальна влада у Брадонеккії оголосила найвищий рівень попередження через повінь на річці Фрежус, що перетворилась на стрімкий бурхливий потік. Місцевих мешканців закликали не наближатися до мостів та уникати зони понад річкою, особливо набережної Ейнауді, і загалом уникати виходу з дому та поїздок на авто.

BREAKING: 🚨🚨 Massive flash flood happening now in Bardonecchia, Italy, due to heavy rainfall in the Western Alps. The mayor has ordered residents to stay indoors and avoid driving. pic.twitter.com/WyRvRem2dK