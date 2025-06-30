В італійському місті оголосили максимальну небезпеку через повінь, загинула одна людина

У місті Брадонеккія на півночі Італії оголосили найвищий рівень попередження через повінь на місцевій річці; ймовірно у зв’язку з повінню загинула одна людина.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Муніципальна влада у Брадонеккії оголосила найвищий рівень попередження через повінь на річці Фрежус, що перетворилась на стрімкий бурхливий потік. Місцевих мешканців закликали не наближатися до мостів та уникати зони понад річкою, особливо набережної Ейнауді, і загалом уникати виходу з дому та поїздок на авто.

BREAKING: 🚨🚨 Massive flash flood happening now in Bardonecchia, Italy, due to heavy rainfall in the Western Alps. The mayor has ordered residents to stay indoors and avoid driving. pic.twitter.com/WyRvRem2dK – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 30, 2025

Через розлив річки підтопило автотрасу A32 та під’їзди до туристичного місця відпочинку.

У зв’язку з повінню з місцевого літнього табору відпочинку евакуювали близько 150 дітей, їх тимчасово розмістили у спортзалі. Ще десятьох людей евакуювали з будівлі, чотирьох – з автомобілів, де їх застала стихія.

Поліція знайшла в одному з потоків загиблого 50-річного чоловіка, за пів кілометра залишився його автомобіль. Обставини загибелі встановлюють.

Попередня значна повінь у місті була у 2023 році.

Тим часом під Неаполем зафіксували найсильніший за останні 40 років землетрус, а в Туреччині через лісові пожежі евакуювали близько 50 тисяч людей.