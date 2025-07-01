Каллас: ЄС готовий сприяти поверненню Ірану до "ядерних переговорів"

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас у розмові з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі закликала Тегеран відновити співпрацю щодо його ядерної програми.

Про це Каллас написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з главою іранського МЗС Каллас підкреслила, що переговори про припинення ядерної програми Ірану "повинні бути відновлені якомога швидше".

"Співпраця з МАГАТЕ повинна бути відновлена. ЄС готовий сприяти цьому. Будь-які погрози вийти з Договору про нерозповсюдження (ядерної зброї. – Ред.) не сприяють зниженню напруженості", – додала вона.

Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" у понеділок висловили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликали відновити переговори щодо ядерної угоди.