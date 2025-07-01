Каллас: ЕС готов содействовать возвращению Ирана к "ядерным переговорам"

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в беседе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи призвала Тегеран возобновить сотрудничество по его ядерной программе.

Об этом Каллас написала на Х, сообщает "Европейская правда".

В беседе с главой иранского МИД Каллас подчеркнула, что переговоры о прекращении ядерной программы Ирана "должны быть возобновлены как можно скорее".

"Сотрудничество с МАГАТЭ должно быть возобновлено. ЕС готов содействовать этому. Любые угрозы выйти из Договора о нераспространении (ядерного оружия. – Ред.) не способствуют снижению напряженности", – добавила она.

Как известно, после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

Тегеран также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в понедельник выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.